Gerçek rakam saklanıyor mu?

21 Nisan 2020 Salı, 10:14

New York Times, İstanbul’daki ölüm kayıtlarından derlediği bilgiye dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin resmi rakamların ve demeçlerin gösterdiğinden çok daha büyük bir koronavirüsü felaketiyle karşı karşı göründüğü yazdı.

Gazetenin araştırmasına göre bu sene 9 Mart ile 12 Nisan arası geçen senenin ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandı. Bu sayı, yetkililerin o dönemde tüm Türkiye için açıkladığı koronavirüs ölümlerinden çok daha fazla.

ÇARPICI BİR ARTIŞ

New York Times tüm bu ölümlerin doğrudan corona virüsüne bağlanamayacağını vurgularken, sayıların salgının başlangıcıyla tesadüf eden ölümlerde çarpıcı bir artışı gösterdiğini yazdı. NYT, bunun “pandemi sisini dağıtmak ve gerçek zamanlı olarak verdiği zararı değerlendirmek için araştırmacılar tarafından başvurulan ilk gösterge” olduğunu yazdı.

Türk hükümetinin kovid-19’dan ilk ölümü 17 Mart’ta açıkladığının hatırlatıldığı haberde, New York Times tarafından derlenen istatistiklerin o dönemde İstanbul’daki tüm ölüm sayılarının tarihi ortalamaların çok daha üstünde olduğunu gösterdiğini yazdı. Gazete bu durumun ise virüsün birkaç hafta önce Türkiye’ye ulaştığının göstergesi olduğunu aktardı.

NYT haberinde, salgının ortasında herhangi bir ölüm istatistiğinin yanıltıcı olabileceğini ve “başlangıç niteliğinde” değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazete, birçok Avrupa ülkesinin “eksik” kabul ettiği ölüm istatistiklerini iyileştirmekle uğraştığını belirtti.

Kaynak: Sözcü