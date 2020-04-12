Gerici yazar, sokağa çıkma yasağının ardından İmamoğlu'na hakaret etti
Gerici Akit gazetesinin provokasyon barındıran içerik ve yazılarının ardı arkası kesilmiyor. Gazetenin yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü köşe yazısında sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan panikten İBB Başkanı İmamoğlu'nu sorumlu tuttu ve "Asrın felaketi, becereksiz" gibi ifadeler kullanarak hakaret etti
Gerici Akit gazetesinin yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu, provokatif ve hedef gösteren yazılarına devam ediyor.
Karahasanoğlu, bugünkü yazısında hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağının ardından halkın panikle sokaklara dökülüp alışveriş yapmasından İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmaoğlu'nu sorumlu tuttu.
Karahasanoğlu, yazısında İstanbul seçimlerini rakibi Binali Yıldırım'dan 800 binden fazla oy farkıyla kazanan İBB Başkanı İmamoğlu'nu 'Asrın felaketi, beceriksiz" gibi ifadelerle hedef aldı.
Aniden duyurulan ve bu yüzden uzmanlarca eleştirilen sokağa çıkma yasağının ardından açıklama yapan İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yasağa dair bir bilgi aktarımında bulunmadığını ancak önceden bazı önlemler aldıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.
Bugün, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk ise yasak kararından pandemi sürecinde sürekli göz önünde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dahi haberi olmadığını ileri sürdü.
İşte Karahasanoğlu'nun yazısından bir kesit
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