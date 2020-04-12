Gerici yazar, sokağa çıkma yasağının ardından İmamoğlu'na hakaret etti

12 Nisan 2020 Pazar, 11:33

Gerici Akit gazetesinin yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu, provokatif ve hedef gösteren yazılarına devam ediyor.

Karahasanoğlu, bugünkü yazısında hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağının ardından halkın panikle sokaklara dökülüp alışveriş yapmasından İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmaoğlu'nu sorumlu tuttu.

Karahasanoğlu, yazısında İstanbul seçimlerini rakibi Binali Yıldırım'dan 800 binden fazla oy farkıyla kazanan İBB Başkanı İmamoğlu'nu 'Asrın felaketi, beceriksiz" gibi ifadelerle hedef aldı.







Aniden duyurulan ve bu yüzden uzmanlarca eleştirilen sokağa çıkma yasağının ardından açıklama yapan İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yasağa dair bir bilgi aktarımında bulunmadığını ancak önceden bazı önlemler aldıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Bugün, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk ise yasak kararından pandemi sürecinde sürekli göz önünde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dahi haberi olmadığını ileri sürdü.



İşte Karahasanoğlu'nun yazısından bir kesit





