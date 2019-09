Damak tadının peşinde...

Kastomonu denince akla gelen tatlardan biri de pastırma. Kastrofest tanıtımı sırasında köşedeki masada özel bıçağıyla hızlı hızlı, ince ince pastırma dilimleyen bir kadın dikkatimi çekiyor. Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı tartışması da aklıma takılı... Haydi bir bilene sorma vakti deyip ayaklanıyorum. Nilüfer Korkoroğlu. 1910’dan bu yana pastırmacı olan bir ailenin gelini. Ailenin pastırmacalık sevdası Korkoroğlu’nun oğluyla beşinci kuşağa ulaşıyor. Kastomonu’da pastırma biçen ilk kadın usta. Yaklaşık 27 yıldır hiç ara vermemiş. İlk başta tepki almış. Biçemezsin demişler. “Ama ben mücadeyi çok seviyorum, hiçbir mücadeleden de kaçmam. Kadınların genelde bu azmi vardır zaten diyor ve ekliyor:“Eşim büyüklerinden görerek öğrenmiş, ben mücadele ederek öğrendim. ‘Çekil, kalın kestin’ gibi çıkışlarla karşılaştım. Ama vazgeçmedim.” Eşi Ali Bey araya giriyor: “Kesme işi zordur, yorulmasın diye öyle dedim. Ama “ben ne kadar dur dediysem o daha hırslandı. Onunla gurur duyuyorum...” Nilüfer Hanım, sucuk üretiminde de çalışıyor. Tonlarca eti çekiyor, yağ oranını ayarlıyor. Ürünlerine tat veren iksiri, taşköprü sarmısağı, tatlı biber, acı biber ve kimyon karışımı oluşturuyor. Nilüfer Hanım, “Bu bir sanat” diyor.

Zihni sinir soruyu Nilüfer Hanım’a soruyorum. Kayseri pastırması mı Kastamonu pastırması mı?

Herkesin bir yoğurt yeme şekli vardır. Yarış olarak bakmıyorum ama aramızda çok büyük fark var. Eskiden Kayseri’de evlerde yapılıyormuş ama talebin yoğun olmasıyla onlar biraz mecburiyetten fabrikasyona dönmüşler. Biz doğallığımızı bozmamak için büyük mücadele veriyoruz. El emeği yaptığımız. Tonlarca et biçiyoruz. Bizde pres, fırınlama yok. Biz bir ayda kurutuyoruz.

Çemenli mi çemensiz mi, hangisi tercihiniz?

Biz çemenli pastırmayı tercih ederiz ama yeni nesil kokusundan ötürü çemensiz istiyor. Damak zevki elbette. İki türlü de sipariş alıyoruz.

Pastırma neyle iyi gider?

Kastamonu’nun kel simiti ve çay eşliğinde kahvaltıda pastırma deneyin derim. Sıcak simitin içine pastırmanızı koyun... Bir de tarhana çorbasının içinde ya da yanında tadımlık harika olur.

Ali Bey size de soralım. Pastırma biçmenin püf noktası nedir?

Ölçü damaktaki yumuşama. Sertliği ne kadar yok edersek doğrusu o. Bizim pastırmanın mutlaka elle kesilmesi, yaprak kesim olması gerek” vurgusu yapıyor.

Küreselleşmeyle birlikte küçülen dünyamızda, artık kopyala yapıştır misali görüntülerden kaçarcasına, pek çoğumuz yerli, yabancı gezi rotalarında farklı tatları, dokuları, doğalı keşif derdine düştük. Siz deyin rutinden çıkış, ben diyeyim ruhumuzu yenileme... Yeme-içme kültürü de bu keşif heyecanına ayrı bir tat katıyor haliyle.

2018 Türk dünyası kültür başkenti olan Kastamonu, şimdilerde farklı bir heyecanı yaşıyor. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) öncülüğünde, Kastamonu Valiliği ve Belediyesi’nin desteğiyle 27-28 Eylül’de düzenlenecek gastronomi festivali Kastrofest’e ev sahipliği yapacak.

Kimi kaynağa göre Kastamonu yaklaşık 800 yemek çeşidine sahip. Benim favorimi sorarsanız hindi eti, yufka ve cevizle yapılan banduma, yoğurtlu ekmek... Tabii bir de çekme helva... Ama dünyaya ün salmış ürünlerini de hatırlamakta fayda var, meşhur taş köprü sarmısağı, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez bulguru... Hani o genetiği değişmemiş tek tahıl... Meşhur pastırması, mantarı da ayrı bir değerde Kastamonu yöresinin. Daha nice tatları var elbet... Ama dediğim gibi asıl keşif haftaya..

HERKES KASTAMONU’YA

İstanbul’da Feriye’de düzenlenen basın toplantısında Kastrofest’in detayları paylaşıldı. DMKİ Sözcüsü Gülsen Kırbaş, “Bugüne kadar şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkes Kastamonu’ya gelip bu lezzetleri yerinde tatmalı. Kastrofest, kentin gastronomi turizmi alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak” dedi. Kırbaş, dünyada ortalama 1.2 trilyon dolar olarak ifade edilen turizm getirisinin yaklaşık yüzde 30’unun gastronomi turizminden geldiğine dikkat çekti: “Kastamonu yemek kültürünün de başkenti sayılabilecek kadar büyük bir zenginlik barındırıyor.”

DMKİ üyesi ve festivalin ana sponsoru Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise Kastamonu’nun mutfak kültürünün zenginliğine rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi destinasyonu olduğunu vurguladı. Reis, “Kastrofest, Kastamonu’nun gastronomi turizminde markalaşması için kente katma değer yaratacak ve bir ilki gerçekleştirecek. Şehrimizin yiyecek ve içeceklerini, üretme tekniklerini, sofra kültürünü de araştırıp önce Türkiye’ye, sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

Programda neler var?

Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri Hazer Amani, Danilo Zanna, Sahrap Soysal, diyetisyen Dilara Koçak...

“Geleneksel Tatlar Sağlıklı Sofralar”, “Geleneksel Kastamonu Köy Yemekleri” gibi eğlenceli yemek yarışmaları.

“Kastamonu Ev Yemekleri”, “Kastamonu Saray Mutfağı” gibi geleneksel yöre mutfağını yansıtan atölyeler ve çocuk etkinlikleri....

KONUK ÜLKE İTALYA

Kastrofest zengin tatlar şölenindeki konuk ülke ise İtalya. Yeni nesil İtalyan şef Michele Esposito, Sahrap Soysal ile birlikte gastroshow yapacak. Kastamonu ve İtalya’nın geleneksel erişte ve makarnalarını yorumlayacaklar.

Festivale destek veren kuruluşlardan Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde, gastronomi ve turizm dünyasından uzman isimlerin katılımıyla “Gıdanın Geleceği” üst başlıklı paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

İtalyan konuklar arasında yer alan Rareche Organik Çiftliği’nin kurucusu, sürdürülebilir tarım uzmanı Valentina Stinga ise “Sürdürülebilir Tarımda Geleneksel Ürünlerin Önemi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Vecdi Seviğ

Turşu formülü

“Enflasyona Turşu Formülü” başlıklı haber 7 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasındaydı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen çalıştay sonunda hazırlanan raporda “yaz aylarında düşük maliyetli üretilen sebzenin kurutma, şoklama, dondurma, salamura ve fermantasyon teknolojisi ile kış aylarında tüketilmesi sağlanmalıdır” deniliyordu. Bu yöntemlerin ülkemizdeki en yaygın uygulamalarından biri turşu yapımı. Haberin yayımlandığı günlerde Ankara’da Çubuk Turşu ve Kültür Festivali de yapılıyordu. Öneri ve festival Neşeli Günler filminin konusunu anımsatmaya yetti. Altı çocuklu çiftin, geçimlerini sağladıkları turşu üretiminde limon mu sirke mi kullanılacak tartışmalarının boşanmayla sonuçlanmasını konu alan filmin senaryosunu Sadık Şendil yazmıştı. Başrollerini Münir Özkul ile Adile Naşit’in paylaştığı yapımın yönetmenliğini Orhan Aksoy üstlenmiş, müziğini Melih Kibar bestelemişti. İlk gösteriminin üzerinden 40 yılı aşkın zaman geçti.

İSTANBUL’UN SİRKESİ

Günümüzde limon-sirke ikilemine kaya tuzu, deniz tuzu tartışmaları eklendi, evlerde yapılanların yerini, seri üretim ve ambalajlanmış türler aldı. Turşu üretimini özendirerek fiyat artışlarıyla savaşıma girersek yeni tartışma konularının da gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun “Günlerden bir gün İskilip’e vardım/Turşusu ve körleriyle meşhur” dizelerini de anımsamamak olanaksız. Bu turşuyu ünlendiren İskilip’e özgü kara üzüm sirkesinin lezzeti. Festivalin yapıldığı Çubuk ilçesinin turşusunun suyunda ise sirke yoğunluğu düşük tutuluyor. İstanbul’un turşu gereksiniminin bir bölümü Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Gedelek köyünden sağlanıyor. Köy, önceleri yetiştirdiği sebzelerle ün kazanıyor, elli yılı aşkın zamandadır da gevrekliğini Pınarbaşı kaynak suyundan alan turşularıyla tanınıyor. Turşunun yapımında suyun önemi kadar ana malzemenin tazeliğinin ve içine katılan lezzet vericilerin de payı büyük. Sarmısak, nohut, koruk üzümü, dereotu, asma yaprağı, rezene, kereviz yaprağı turşuda sık kullanılan yardımcı malzemeler. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Nimetşinas’ta Nihat Bey’in “Turşuyu pek severim; ama temiz kurulursa... Sokak turşusu kirli olur” demesinin ardında gönlünü kaptırdığı evin genç çalışanı Neriman ile konuşmasını uzatma isteği yatar ama yazar da konuya yakınlığını göstererek, rezene konulmuş turşunun ayrıcalıklı tadını vurgulamaktan kendini alamaz. Günümüzde hemen her meyve ve sebzeden üretiliyor ama salatalık, biber, domates, lahana, acur, fasulye, patlıcan, kelek ve pancar turşuları ilk akla gelenler arasında.

SIRA ULUSAL GÖREVDE Mİ?

İskilip, Çubuk ve Gedelek’te üretilenler gibi Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından Coğrafi İşaretleme Belgesi verilerek taklit edilmesi engellenmeye çalışılan iki yöresel lahana turşusu kış aylarında yemeği yapılmak üzere hazırlanıyor. Ordu ili Karadüz ilçesi Yokuşdibi beldesindeki “yayla pancarı” ile Muş ilinin “çorti” turşuları genellikle pişirilerek tüketiliyor. Sabahattin Ali’nin, Kuyucaklı Yusuf’ta, bulgur pilavıyla turşuyu yoksulluğu simgeler biçimde kullanmasının, Ahmet Mithat Efendi 19. yüzyılda İstanbul konaklarında düzenlenen sohbetlerde “helva ziyafeti” çekilirken “helva ile beraber bir de lahana turşusu” sunulduğunu anlatmasının üzerinden çok yıllar geçti. Turşunun lezzeti de sunumu da değişti, şimdi sıra kendisine farklı bir ulusal görev yüklememize mi geldi? “Kenevirin Dönüşü”, “Duayenlerden Kastamonu Mutfak Kültürü” gibi paneller de festival programında yer alan etkinliklerden bazıları...

FÜSUN SAKA

Cadde’de dost kafe

25 yıl önce Bağdat Caddesi’nde Sultan Turanlı tarafından müşteri ağırlamaya başlayan Cafe Cadde, popülerliğini hâlâ koruyor. Fiyatlar ucuz değil ama her yemeği ayrı ayrı yeniden tatmak istiyorsunuz. Benim için en önemlisi evcil dostların da düşünülmesi. Köpekler için etli, tavuklu ve balıklı üç çeşit hazır mama, seramik kaplarla sunuluyor. 15 TL olan bu servisin gelirinin üçte biri sokak hayvanlarına bağışlanıyor. Ne şahane değil mi? Yani, Cafe Cadde hayvan dostu (pet friendly) bir kafe. Umarım bu anlayıştaki mekânların sayısı artar. Hep aynı yerde, şubeleşmeden, kalitesinden ödün vermeden hizmet sunmaya devam eden mekân, Anadolu yakasının bir neslini adeta ellerinde büyütmüş. Şimdi de o neslin çocuklarının hayatına renk katıyor... “Temiz beslen, iyi hisset” sloganıyla yola çıkan kafede, her ürün taze taze pişiriliyor. Ekmekten simide, reçelden soslara kadar her şey özenle taze hazırlanıyor.

Puan toplayın

Hafta sonu açık büfe kahvaltı, hafta içi 15.00 - 18.00 arası çay saati var. Salata, pizza, hamburger, et yemekleri ve sağlıklı atıştırmalıklarıla zengin tatlı büfesi kafenin popüler olmasını sağlıyor. Ayrıca, mekânın bir sadakat programı da var. Üye olduktan sonra, her hesapta online kartınıza puan yükleniyor. Puanlarla cumartesi veya pazar günü açık büfe kahvaltınız bedavaya geliyor.

Cumhuriyet Pazar