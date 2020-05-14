Giresunspor'da da bir kişi pozitif
1. lig ekibi Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tu¨m futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.
Bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif c¸ıktığı ve gerekli tedavilere bas¸landığı belirtilirken, "Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa su¨rede sagˆlıgˆına kavus¸arak aramıza do¨nmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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