Gökçek, Mansur Yavaş'ı "stalk'larken" yakalandı

31 Mart 2020 Salı, 10:57

Görevden alınan Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ı sosyal medya hesabından “stalk'larken” yakalandı.

Gökçek, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yalnızca “@mansuryavas06” kullanıcı adını yazıp paylaştı.

Gökçek’in geç saatte yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gizli gizli profile girip araştırmak anlamına gelen “stalk'lamak” olarak yorumlandı.

İşte o paylaşımlar:



