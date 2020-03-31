Gökçek, Mansur Yavaş'ı "stalk'larken" yakalandı
Görevden alınan Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ı sosyal medya hesabından “stalk'larken” (sanal takip) yakalandı...
Görevden alınan Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ı sosyal medya hesabından “stalk'larken” yakalandı.
Gökçek, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yalnızca “@mansuryavas06” kullanıcı adını yazıp paylaştı.
Gökçek’in geç saatte yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gizli gizli profile girip araştırmak anlamına gelen “stalk'lamak” olarak yorumlandı.
İşte o paylaşımlar:
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