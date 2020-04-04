Gökçek’in Keçiörengücü'ne peşkeş çektiği bir işletme daha geri alındı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 09:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önceki dönemlerde belirli kişi ve kuruluşlara düşük bedellerle tahsis edilen bir işletmeyi daha geri aldı. Melih Gökçek döneminde Keçiörengücü’ne 25 yıllığına kiralanan AŞTİ Otoparkı'nın ardından, 155 araçlık taksi durağının da artık belediye iştiraki BUGSAŞ tarafından işletileceği bildirildi.

25 YILLIĞINA DEVRETMİŞ

ABB’nin geri aldığı AŞTİ otoparkı ve 155 araçlık taksi durağının işletmesi Melih Gökçek döneminde 25 yıllığına Keçiörengücü’ne devredildi. Kulüp, yoğun araç giriş çıkışı olan 600 araç kapasiteli AŞTİ Otoparkı'nı son olarak yıllık sadece 24 bin 400 TL karşılığında işletti.

Gökçek’in istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna, otopark ve taksi durağının yeniden belediyeye kazandırılması amacıyla dava açtı. Tuna döneminde açılan dava Mansur Yavaş döneminde sonuçlandı. Keçiörengücü, mahkeme kararının ardından otoparkı boşaltsa da taksi durağını işletmeye devam etti. Spor Kulübü, “Taksi durağı ayrı” gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, “Taksi durağını işletmek belediyenin hakkıdır” diyerek kulübün taksi durağının işletmesini bırakmasını istedi.

NİSANDA ÖDEME YAPILMAYACAK

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bir spor kulübünün yıllardır işleterek gelir sağladığı taksi durağı, bugünden itibaren belediye iştiraki BUGSAŞ tarafından işletilecektir. İlk karar olarak, yolcu ve sefer sayısının azalması nedeniyle AŞTİ’de çalışan taksi esnafından taksi başına alınan günlük 35 TL’lik depo ve durak parası Nisan ayında alınmayacaktır” denildi.

Kaynak: Birgün