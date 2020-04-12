Gökhan Özoğuz'dan Fatih Tezcan'ın seviyesiz sözlerine tepki!

12 Nisan 2020 Pazar, 13:58

Tezcan, sokağa çıkma yasağı hakkında yapılan açıklamalara tepki gösteren gazeteci Mengü'ye "Islak Mengü" diyerek hakaret etmiş, Mengü ise Tezcan'a "Ne seviyesiz adam bu yahu" sözleriyle yanıt vermişti.

"HANGİ FİKRİN BEYANINDAN BAHSEDİYORSUNUZ?"

Sosyal medya hesabından Nevşin Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Özoğuz, Fatih Tezcan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Seviyesizlik yaparsanız, gerçekten söylemek istediklerinizi gölgelersiniz! Tabii söyledikleriniz gerçeklik içeriyorsa. Siz toplumun önünde kadınlarla nasıl konuşulması gerektiğini bile bilmiyorken, hangi fikrin beyanından bahsediyorsunuz?"

Gökhen Özoğuz'un tepkisine sosyal medyadan destek gelirken, Fatih Tezcan'a eleştiri yağdı.