Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs endişesi
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, başkan Göksel Gümüşdağ’ın bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığını, buna karşın ikinci test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı yarın akşama kadar hastanede kalacağı açıkladı.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, başkan Göksel Gümüşdağ’ın bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığını, buna karşın ikinci test sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı yarın akşama kadar hastanede kalacağı açıkladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle korona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2’nci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.”
Video Haberler
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz
- Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku!
- Koronavirüs için test sırasında kurala uymadılar!
- Zorla maske takıp başından kolonya döktü!
- Tuttuğu kiralık katille eski eşini öldürmüş
- Canlı yayında beden eğitimi dersi veren hoca gündem oldu
- Avcılar'da bu sabah! Eczacı kalfası büyük korku yaşadı
- Arnavutköy'de görüntülendi: Özellikle gece geliyorlar
- Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin kızından açıklama
- Altaylı TFF Başkanı Özdemir'i istifaya böyle çağırdı