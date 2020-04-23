Goldman Sachs: TL'deki değer kaybını önlemek için acil faiz artışı gelebilir

23 Nisan 2020 Perşembe, 16:43

Goldman Sachs ekonomistleri Murat Unur ve Clemens Grafe, hazırladıkları raporda, Türk Lirası üzerindeki baskının, negatif reel faizler, Merkez Bankası'nın devlet tahvili alımlarından kaynaklanan lira arzındaki artış ve lokal varlıklardan çıkışlardan dolayı muhtemelen süreceğini kaydediyorlar.

Raporda, "Türk Lirası'nın daha da değer kaybetmesini önlemek için acil faiz artışları riski görüyoruz. Ancak son politika kararlarının bizi yetkililerin çıkışlar ya da diğer dış gelişmelerden daha az endişe duyduklarını düşünmeye yöneltmesinden dolayı, bunun nihayetinde lokal gelişmelere bir tepki olarak geleceğini düşünüyoruz" denildi.

ENFLASYON YÜZDE 11.3 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞİR

Goldman ekonomistleri, dolar mevduatları için lokal talebin "kurun temel yönlendiricisi" olmasının beklendiğini kaydettiler.

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşeceği yolundaki tahminini sürdürüyor.

Banka ekonomistleri, çarşamba günkü faiz indiriminin TCMB'nin "büyümeyi mümkün olduğunca destekleme" amacını yansıttığını belirttiler.