Gomis'in aşık olduğu takım; Galatasaray'ı hiç...

23 Mart 2020 Pazartesi, 09:59

Fransız basınına konuşan eski Galatasaraylı Al-Hilalli Bafe Gomis, "Marsilya'dan ayrıldığıma pişman değilim. Özellikle de Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz aşk hikayesini düşününce. Kalbimdeki takım için bir sezon daha oynayabilirdim. En önemli şey, işimi en iyi şekilde yapmanın verdiği hisle ayrılmak oldu." dedi.

34 yaşındaki forvet, "Marsilya'nın benimle çalışmak için gerçekten istekli olmadığını hissettim ve bana sadece iki yıllık sözleşme teklif ettiler. Galatasaray beni 2.5 milyon Euro'ya aldı. Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Marsilya 15 milyon Euro'ya, benim istediğim maaşı verdikleri bir forvet (Mitroglou) transfer etti.

Gomis'in isim vermeden işaret ettiği Yunan golcü Kostas Mitroglou, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralanmış, bu sezonun başında da sarı kırmızılılardan PSV'ye kiralanmıştı.

2017-18 sezonunda Galatasaray forması giyen Fransız forvet, 33 lig maçında 29 gol 5 asistle oynayarak sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.