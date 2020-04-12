Gönülüler, sağlık çalışanları için koruyucu siperlik yapıyor

12 Nisan 2020 Pazar, 14:50

Maltepe Dayanışması’ndan Ali Kemal İpek sağlıkçıların onurları olduğunu belirterek sağlık çalışanları için koruyucu siperlik ürettiklerini söyledi. Maltepe Dayanışma Ağı’nın hazırladığı siperliklerin ikinci serisini ihtiyaç bildiren başka bir şehirdeki sağlıkçılara kargo ile gönderdiklerini belirten İpek, “Koronayı Dayanışma ile Yeneceğiz. Dayanışma yaşatır. Sağlıkçılarla dayanışma için ürettiğimiz Siperliklerin 280 adedini bir üniversite hastanesine 20 adedini sağlık ocaklarına teslim ettik. Sağlıkçılar onurumuzdur!" diye konuştu.



‘ASKIDA GIDA’ DAYANIŞMASI

Öte yandan Maltepe Dayanışma Ağı katılımcıları geçtiğimiz günlerde de askıda gıda dayanışması başlattılar. İsteyen yurttaşlar askıda gıda uygulamasına katılan esnaflardan alış veriş yapabilirler.

MALTEPE DAYANIŞMA AĞI NEDEN KURULDU?

Maltepe Dayanışma Ağı gurubunun kurulmasına öncülük eden bileşenlerden olan Ali Kemal İpek grubun neden kurulduğunu şöyle anlattı: “Bu grup Korona Virüs süreci başta olmak üzere ilçemizde dayanışma için bir ağ kurmak üzere kurulmuştur. Virüs sürecinde ihtiyaçlarına, sorularına bir çare veya bilgi arayan komşularımıza hep birlikte yardımcı olmak, çözüm sağlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu grubun temel ilkesi, Korona süresince günlük yaşamlarımızı kolaylaştırmak için çıkar gözetmeden birbirimizle dayanışmak; siz de bu ilkelere uyacak arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Unutmayalım ki bu süreçte en önemli şey kendimizi ve birbirimizi korumak...”