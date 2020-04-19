Google telefondan silinmesi gereken uygulamaları sıraladı
Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaşarak, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" uyarısında bulundu.
Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıkladı.
İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda telefondan silinmesi gereken uygulamalar:
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.
Google'ın uyardığı diğer uygulamalar ise şu şekilde:
Horizon Beauty
CameraSuper
CameraArt
Effects for Photo
Awesome Cartoon
ArtArt Filter
PhotoArt Editor
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Cartoon Art Photo
Filter Photo
Editor Magic
Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
Art Flip Photo Editing
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Art Filter Photo Editor
Pixture
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter.
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