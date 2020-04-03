Google, Türkiye’nin "hareketlilik" raporunu duyurdu

03 Nisan 2020 Cuma, 16:57

Google Maps uygulamasından edinilen ve 16 Şubat-29 Mart tarihlerini kapsayan verilere göre;

- Restoran, kafe, alışveriş merkezi ve müze gibi yerlerde yüzde 75,

- Toplum taşıma noktalarında (otogarlar, metro istasyonları vb.) yüzde 71,

- Milli park, halk plajı ve limanlarda yüzde 58,

- İş yerlerinde yüzde 45,

- Bakkal, manav, eczane gibi perakende satış yapılan yerlerde ise yüzde 39 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Şirket ayrıca, söz konusu istatistiklerin anonimleştirilmiş toplu verilerden çıkarıldığını, ülke nüfusunun tamamının davranış biçimini yansıtamayacağını bildirdi.