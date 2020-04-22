‘Görme Engelliler için Koronavirüs Rehberi’
JCI Kültür, görme engelli bireyler için Koronavirüs Rehberi hazırladı. ‘Görme Engelliler için Koronavirüs Rehberi’ Türkiye’nin en büyük ses kütüphanesine sahip Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) sistemine dahil edildi.
Birleşmiş
Milletler bünyesinde özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum
kuruluşu olan, dünya çapında 114 ülkede, 200.000’i aşkın üyesiyle faaliyet
gösteren Junior Chamber International (JCI) Kültür şubesi, Türkiye’nin en büyük
ses kütüphanesine sahip Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM)
ile paydaşlık kurdu.
JCI’ın
Türkiye ayağı olan JCI Kültür şubesince yürütülen ortak çalışma ile hazırlanan ‘Görme
Engelli Bireyler için Koronavirüs Rehberi’ GETEM sistemine dahil edildi. Bu
proje ile görme engelli yetişkinler ve çocuklar korona virüs rehberine kolayca
ulaşabilecek.
Daha
önceki yıllarda JCI Avrupa Konferansı ve JCI Dünya Kongresi’nde farklı
kategorilerde gerçekleştirdiği projelerle ödüller alan JCI Kültür şubesi,
toplumda farkındalık oluşturmak için kıymetli adımlar atmaya devam ediyor.
YETİŞKİNLER
VE ÇOCUKLAR İÇİN İKİ AYRI METİN
İstanbul
Kent Konseyi ile farklı projeler gerçekleştiren JCI Kültür’ün, içinde
bulunduğumuz salgın döneminde dezavantajlı gruplardan biri olan görme engelli
bireylere yönelik hazırladığı ‘Görme Engelliler İçin Koronavirüs Rehberi’
projesinde, yetişkinler ve çocuklar olmak üzere iki farklı grup adına metinler oluşturuldu.
Yetişkinler
için olan metin İstanbul Kent Konseyi'nin hazırladığı ‘Koronavirüs Rehberi’ kitapçığından;
çocuklar için olan metin ise İtalyancadan Türkçeye İstanbul Kent Konseyi
tarafından çevrilen ‘Meraklı Çocuklar için Koronavirüs Rehberi’nden alındı.
Koronavirüs
rehberini görme engelli yetişkinler için olan metni TRT Radyo program yapımcısı
ve JCI Kültür onursal üyesi Zeynep Bayraktutan seslendirirken, çocuklar için
olan metni ise JCI Kültür’ün üyelerinden Çağdaş Buzlu'nun eşi, profesyonel
masal anlatıcısı Özge Yaran Buzlu seslendirdi.
“VATANDAŞLIK
BİLİNCİ VE SANATIN İLHAMI İLE YOLA ÇIKTIK”
JCI
Kültür 2020 dönem başkanı Fatma Nur Kaptanoğlu, “Türkiye'de daha önce
yapılmamış bu projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyuz.
JCI Kültür olarak bu seneyi sanat yılı ilan etmiştik. Bizler sanatın
iyileştirici ve eğitici gücüne inanıyoruz. Kültür ailesi olarak aktif
vatandaşlık bilinci ve sanatın ilhamıyla projeler gerçekleştirmeye devam
edeceğiz” dedi.
GETEM ise
Kovid-19 salgınının ülkemizde ve dünyamızda bir an önce en az hasar ve kayıp
ile bitmesini temenni ederek şunları kaydetti: “Türkiye’de GETEM ve İstanbul
Kent Konseyi paydaşlıkları ile bir ilki gerçekleştiren JCI Kültür’e teşekkür
ederiz. Umarız ‘Görme Engelliler İçin Koronavirüs Rehberi’ toplumda önemli bir
etki oluşturur ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza bir çözüm sunar.”
GETEM'in
sistemindeki ses kayıt linklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:
Meraklı
Çocuklar için Koronavirüs Rehberi: http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/56191
Yetişkinler için Koronavirüs Rehberi: http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/56192
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