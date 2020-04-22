‘Görme Engelliler için Koronavirüs Rehberi’

22 Nisan 2020 Çarşamba, 14:15

Birleşmiş Milletler bünyesinde özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum kuruluşu olan, dünya çapında 114 ülkede, 200.000’i aşkın üyesiyle faaliyet gösteren Junior Chamber International (JCI) Kültür şubesi, Türkiye’nin en büyük ses kütüphanesine sahip Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ile paydaşlık kurdu.

JCI’ın Türkiye ayağı olan JCI Kültür şubesince yürütülen ortak çalışma ile hazırlanan ‘Görme Engelli Bireyler için Koronavirüs Rehberi’ GETEM sistemine dahil edildi. Bu proje ile görme engelli yetişkinler ve çocuklar korona virüs rehberine kolayca ulaşabilecek.

Daha önceki yıllarda JCI Avrupa Konferansı ve JCI Dünya Kongresi’nde farklı kategorilerde gerçekleştirdiği projelerle ödüller alan JCI Kültür şubesi, toplumda farkındalık oluşturmak için kıymetli adımlar atmaya devam ediyor.

YETİŞKİNLER VE ÇOCUKLAR İÇİN İKİ AYRI METİN

İstanbul Kent Konseyi ile farklı projeler gerçekleştiren JCI Kültür’ün, içinde bulunduğumuz salgın döneminde dezavantajlı gruplardan biri olan görme engelli bireylere yönelik hazırladığı ‘Görme Engelliler İçin Koronavirüs Rehberi’ projesinde, yetişkinler ve çocuklar olmak üzere iki farklı grup adına metinler oluşturuldu.

Yetişkinler için olan metin İstanbul Kent Konseyi'nin hazırladığı ‘Koronavirüs Rehberi’ kitapçığından; çocuklar için olan metin ise İtalyancadan Türkçeye İstanbul Kent Konseyi tarafından çevrilen ‘Meraklı Çocuklar için Koronavirüs Rehberi’nden alındı.

Koronavirüs rehberini görme engelli yetişkinler için olan metni TRT Radyo program yapımcısı ve JCI Kültür onursal üyesi Zeynep Bayraktutan seslendirirken, çocuklar için olan metni ise JCI Kültür’ün üyelerinden Çağdaş Buzlu'nun eşi, profesyonel masal anlatıcısı Özge Yaran Buzlu seslendirdi.

“VATANDAŞLIK BİLİNCİ VE SANATIN İLHAMI İLE YOLA ÇIKTIK”

JCI Kültür 2020 dönem başkanı Fatma Nur Kaptanoğlu, “Türkiye'de daha önce yapılmamış bu projeyi hayata geçirmiş olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyuz. JCI Kültür olarak bu seneyi sanat yılı ilan etmiştik. Bizler sanatın iyileştirici ve eğitici gücüne inanıyoruz. Kültür ailesi olarak aktif vatandaşlık bilinci ve sanatın ilhamıyla projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

GETEM ise Kovid-19 salgınının ülkemizde ve dünyamızda bir an önce en az hasar ve kayıp ile bitmesini temenni ederek şunları kaydetti: “Türkiye’de GETEM ve İstanbul Kent Konseyi paydaşlıkları ile bir ilki gerçekleştiren JCI Kültür’e teşekkür ederiz. Umarız ‘Görme Engelliler İçin Koronavirüs Rehberi’ toplumda önemli bir etki oluşturur ve ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza bir çözüm sunar.”

GETEM'in sistemindeki ses kayıt linklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:



Meraklı Çocuklar için Koronavirüs Rehberi: http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/56191

Yetişkinler için Koronavirüs Rehberi: http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/56192