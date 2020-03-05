Gözaltına alınan DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe serbest bırakıldı

DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe sabah 6.30’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Karatepe 12 saatlik gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 09:47

DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe sabah 6.30’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Sendika.org'un haberine göre sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Karatepe, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Umar Karatepe, gözaltına alındıktan yaklaşık 12 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Umar Karatepe'ye yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün adli kontrol uygulanacak.


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