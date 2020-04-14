Gözler Bakan Koca’da: Bu akşam açıklama yapacak

14 Nisan 2020 Salı, 10:43

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, salgınla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Öte yandan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00’da kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca’nın, koronavirüs salgınındaki son rakamları açıklaması bekleniyor.

35 GÜN GERİDE KALDI TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 35 gün geçti. Dün 98 kişinin yaşamını yitirmesiye 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1296’ya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 410 bin 556, toplam vaka sayısını 61 bin 49 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1786 entübe hasta sayısı 1063, iyileşen vaka sayısı ise 3957 oldu.