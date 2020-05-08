Gözlerini bu kez Olimpos'a diktiler!
Antalya'da bulunan ve 1. derece sit alanı olan Olimpos'un sit derecesi düşürülerek yapılaşmanın önü açıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki köklü tarihe ve eşsiz doğaya sahip Olimpos'ta yapılaşmanın önü açıldı. Dünyaca ünlü 1'inci derece sit alanı olan bölge 3'üncü derece sit alanına dönüştürüldü. Aynı adı taşıyan Olimpos Antik Kenti ise 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak korundu.
Likya medeniyetinin en önemli liman şehirlerinden biri olan Olimpos, sahip olduğu tarihsel değerleri, muhteşem sahili, endemik bitkileri ve doğasıyla tüm dünyada biliniyor. Alınan kararla betonlaşmaya izin verilmeyeceği açıklansa da yapılaşmanın ve yoğunluğun artacağından endişe ediliyor.
BirGün'ün ahberine göre, kararı değerlendiren yaşam savunucusu BirsenTanyeri, “Tüm sit alanlarını kullanıma nasıl açabiliriz diye düşünüyorlar” diyerek tepki gösterdi.
Yapılaşmanın önünün açılacağını ve doğallığın yok edileceğinden endişe duyduğunu dile getiren Tanyeri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılaşmaya açmak insanların oraya daha fazla gelmesine, yoğunluğa neden olacak. Salda’da olduğu gibi kullanıma açarsanız orayı koruyamazsınız. Ama oraya konaklamayı, yeme içme tesisini koyduğun zaman bu koruma olmuyor artık. Antik kentte kazı çalışmaları sürdürülüyor. Onun dışındaki alanı resmen kullanıma açmak bu karar. Arkeolojik alan dışında kalan alanlar ne olacak? Konaklama tesisi daha çok insan davet eder; o kadar insanın atığı derelere, derelerden de denize akacak, arkeolojik alan da zarar görecek.”
KOS'TAN TEPKİ
Kuzey Ormanları Savunması (KOS) da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.
#Olympos 'imar' planı onaylandı Paralı ağız yüz
KOS'un paylaşımında "Koruma' Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Olympos, birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çevrildi" denildi.
#Olympos 'imar' planı onaylandı ??— Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) May 7, 2020
'Koruma' Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Olympos, birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çevrildi.#Olymposadokunma pic.twitter.com/yzLwcRQGaF
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