Göztepeli Alpaslan: Eğer ailem hastalanırsa!
Sosyal medya hesabından, hastalık riskine dikkat çeken "Alpaslan Öztürk, "Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz.
Koronavirüs etkisine karşınr TFF'nin Süper Lig maçlarını oynatmaktaki ısrarına en büyük tepkilerden biri de Göztepeli milli futbolcu Alpaslan'dan geldi.
Sosyal medya hesabından, hastalık riskine dikkat çeken "Alpaslan Öztürk, "Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz. Herhangi bir idman, kamp, yolculuk ve maç sırasında ben virüsü kapar; 3 yaşındaki ikizlerime ya da 4 aylık hamile eşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim" dedi.
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