Grup Yorum davasında Tuğçe Tayyar tahliye edildi, Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in tutukluluğunun devamına karar verildi

Grup Yorum Davası'nda Tuğçe Tayyar tahliye edilirken, Bergün Varan ve Sultan Gökçek'in tutukluluğun devamına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 16:18

TUĞÇE TAYYAR

Grup Yorum davasında Tuğçe Tayyar’ın tahliyesine, Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in tutukluluğun devamına karar verildi. Duruşma 20 Mayıs’a ertelendi.

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