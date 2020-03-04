Grup Yorum davasında Tuğçe Tayyar tahliye edildi, Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in tutukluluğunun devamına karar verildi
Grup Yorum Davası'nda Tuğçe Tayyar tahliye edilirken, Bergün Varan ve Sultan Gökçek'in tutukluluğun devamına karar verildi.
TUĞÇE TAYYAR
Grup Yorum davasında Tuğçe Tayyar’ın tahliyesine, Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in tutukluluğun devamına karar verildi. Duruşma 20 Mayıs’a ertelendi.
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