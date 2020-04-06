Guardiola’nın annesi koronavirüs kurbanı
İspanyol teknik direktörün annesi Carrio hastalık kurbanı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın annesi Dolors Sala Carrio, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Teknik Direktörülüğünü yapan Pep Guardiola’nın korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio’nun yaşam savaşını kaybettiği açıklandı.
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