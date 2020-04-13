Gülistan’ın ablası: O çocuk Gülistan’a ne olduğunu biliyor

13 Nisan 2020 Pazartesi, 09:20

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'ta kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 100 gündür haber alınamıyor.

Doku’nun kaybolmasına ilişkin akıllarda çok sayıda soru işareti oluştu.





Aile, daha önce ifadesi alınarak serbest bırakılan Gülistan’ın erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un ve polis babasının soruşturmaya daha etkin bir şekilde dahil edilmesini talep ediyor.

100 gündür Gülistan’dan haber alamayan abla Aygül Doku “Artık nefes alamıyorum. Biz onu sapasağlam üniversiteye gönderdik ve şu an cesedini bari bulalım diye dua ediyoruz. Bundan daha kötü bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum. Sağ diyorsanız bana yerini söyleyin, ölü diyorsanız bana cesedini verin. Ben kardeşimi devlete emanet etiştim. Biz onu büyüsün, toplumuna, milletine hizmet etsin diye büyütmüştük. 100 gündür bekliyoruz, 100 yıl mı beklememiz lazım. Gözaltına bile alınmadı bugüne kadar. Tutuklama kararı çıkması lazım” ifadelerini kullanıyor.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada bir diğer önemli konu ise intihar iddiası. Gülistan’ın kaldığı yurtta bulunan bir not ve son olarak kamera kayıtlarına takıldığı Dinar Köprüsü’nde telefon sinyalinin kesilmiş olması soruşturmanın bu yönde ilerlemesine neden oldu. Aile bu durumu oldukça tepkili.

“DOSYADA İNTİHARA İLİŞKİN BİR BULGU YOK”

Ailenin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasında hâlâ eksiklikler bulunduğunu belirterek “İntihar iddiası Gülistan’ın yurttaki odasında bir yıl önce şaka amacıyla yazılmış bir not nedeniyle çıktı. Arkadaşları bunun bir şaka olduğunu, ve intihar mektubu olmadığını söyledi. Bir kere böyle intihar algısı oluşturulunca soruşturma da ona göre yürütüldü. Bizim soruşturmanın daha geniş yönde yürütülmesi yönündeki başvurularımız daha yeni kabul edildi. Yanlış bir intihar algısı var biz bunu kabul etmiyoruz çünkü dosyada buna ilişkin bir bugu yok” diyor.

Abla Doku da intihar iddialarına tepkisini, “İntihar etmiş gibi yanlış bir algı oluşturuyorlar. Odasında intihar mektubu bulundu denildi ama Gülistan o gece yurttaki odasında bile kalmamıştı” sözleriyle dile getiriyor.

“DUDAK OKUMA UZMANI BULUNAMADI”

Çimen, Gülistan ile Abakarov’un son olarak yaptıkları görüşme görüntülerinin incelenmesi için dudak okuma uzmanı talebinde bulunduklarını ancak henüz bir uzman bulunamadığını da kaydediyor.

Çimen soruşturmanın Abakarov’un üvey babasının tayin edilmeden önce görev yaptığı asayiş şube tarafından yürütülmesinin de yanlış olduğunu ifade ediyor:

“Soruşturmayı yapan asayiş şube bizzat babanın görev yaptığı yer. Bunlar olmaması gereken hatalardır”

“ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GİTTİLER”

Abla Doku, “Ben aileden şikayetçiyim. O çocuk Gülistan’ın nerde olduğunu, ona ne olduğunu biliyor” diyor ve ailenin Tunceli’den Alanya’ya taşınmasına tepki gösteriyor:

“Onların terk etmesi çok yanlıştı. Evlerini taşıdılar belki evde bir delil vardı. Tayin çıkartılması yerine ailenin üzerine gidilmeliydi. Ellerini kollarını sallayarak gittiler.”

GÜLİSTAN KAYBOLMADAN KISA SÜRE ÖNCESİNE DAİR BİLİNENLER

Ailenin avukatı Ali Çimen’in dosyaya giren kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarından aktardığına göre, Gülistan'ın kaybolması öncesinde yaşananlara dair bilinenler şöyle:

4 Ocak- Gülistan kaybolmadan bir gün önce

Gülistan, yarı zamanlı olarak çalıştığı şehir merkezindeki Hanımeli pastahanesinden 1mesaisi 21.30’da bitiyor olmasına rağmen Abakarov’dan aldığı bir mesaj nedeniyle, patronundan izin alarak 20:08 sularında ayrılıyor.

Abakarov’un evine giden Gülistan bir süre sonra evden ayrılıyor ancak Abakarov tarafından babasına ait olduğu belirtilen bir araca bindirilmek isteniyor. Çevredekilerin müdahalesi sonucu polis çağrılıyor. Üzerinde kimlik bulunmaması nedeniyle gözatına alınmak istenen Abakarov babasını olay yerine çağırıyor.

Gülistan o gece saat nedeniyle yurda dönemediği için öğretmeninin evine gidiyor.

5 Ocak- Gülistan’ın kaybolduğu gün

Gülistan, 4 Ocak gecesi öğretmenin evinde kaldıktan sonra 5 Ocak sabahı kahvaltı yapıp evden ayrılıyor. 11.30 sıralarında erkek arkadaşı Abakarov’un iş yerine gidiyor. Bu iş yeri önünden soruşturma dosyasında bulunan görüntü inceleme tutanakları ile iş yerindeki diğer çalışanları tanıkların beyanlarına göre Abakarov ile Gülistan arasında tartışma yaşanıyor. Kamera görüntülerinde Abakarov’un Gülistan’a bağırarak bir şeyler söylendiği görülüyor.





Gülistan bu olay sonrasında Munzur Üniversitesi yakınlarına bulunan Dinar Köprüsü’ne gidiyor. Gülistan’ın cep telefonu sinyal bilgileri köprüde saat 12.21 sularında kesiliyor.





Ancak soruşturma dosyasına giren bilgiye göre, Gülistan’ın telefonu ile Abakarov’un kullandığı cep telefonu arasında saat 16.26 sıralarında 4 saniyelik bir görüşme yapıldığı görülüyor.

Yine soruşturma dosyasında bulunan, Munzur Üniversitesi çalışanı iki tanığın beyanı, Gülistan’ın kaybolduğu gün saat 16.40’da Gülistan’a benzer şekilde tarif edilen bir kadının şehir merkezine doğru ilerlerken görüldüğü yönünde.

Gülistan’dan haber alamayan ve Abakarov’a da saat 19:00’a kadar ulaşamayan arkadaşları Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Gülistan’ın kayıp olduğunu bildiriyorlar. Abakarov ile yaptıkları WhatsApp görüşmelerini delil olarak sunuyorlar.

6 Ocak- Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen aile kayıp başvurusu yapıyor.