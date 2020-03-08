Gülistan'ın kaybolmasından sorumlu tutulan ailenin taşınmasına Doku ailesi engel oldu
Tunceli'de 5 Ocak’ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu Rusya uyruklu arkadaşı Z.A.'nın üvey babası polis memuru E.Y.'nin evini taşımasına engel oldu.
Munzur Üniversitesi Çocuk
Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan
çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları 64'üncü gününe
girerken, Gülistan'ın kaybolmasından sorumlu tutulan Rusya uyruklu arkadaşı
Z.A.'nın Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üvey babası E.Y.'nin
tayini çıktı.
E.Y. bu sabah Atatürk Mahallesi'ndeki evini taşırken
Gülistan'ın ablası Aygül Doku geldi. Doku, taşımayı yapanlarla tartışıp, engel
oldu. Kamyona taşınan eşyaları dışarı çıkaran Aygül Doku, sinir krizi geçirdi.
Aygül Doku, yakınları tarafından teselli edilip, gelen polislerin eşyaların
taşınmayacağını söylemesi üzerine bölgeden ayrıldı.
Kardeşi Gülistan'ın
kaybolmasından Z.A.'yı sorumlu tutuklarını söyleyen Aygül Doku, "Bunun hesabını
vermeden bu eşyaları nereye taşıyacaksın? Gülistan'ın başına gelenlerden sizler
sorumlusunuz. Kardeşimin ölü bedeni çıkarsa, bunun hesabını sizlerden sorarım.
Siz bizim yüreğimizi söktünüz" dedi.
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