Günde 2 ya da 3 fincan kahve tüketen kadınların yağ oranı daha az
Araştırmacılar, günde iki ya da üç fincan kahve tüketen kadınların tüketmeyenlere göre tüm vücut ve karın bölgesi yağ oranının daha az olduğunu tespit etti.
Medical Xpress internet sitesinde yer alan habere göre araştırmacılar, ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yürüttüğü Ulusal Sağlık ve
Beslenme Araştırması Anketinde, günlük kahve tüketimi ve vücut yağ oranı
arasındaki ilişkiyi inceledi.
Çalışmada günde iki ya da üç fincan kahve içen ve yaşları 20 ila 44 olan
kadınların tüm vücut ve karın bölgesi yağ oranının içmeyenlere göre yüzde 3,4
daha az olduğu belirtildi. Genel olarak her yaştan kadınlardan günde iki
veya üç fincan kahve tüketenlerin yağ oranının yüzde 2,8 daha düşük olduğu
tespit edildi.
Öte yandan araştırmada günde iki ya da üç fincan kahve içen yaşları 20 ila
44 olan erkeklerin tüm vücut ve karın bölgesi yağ oranının içmeyenlere göre
yüzde 1,3 daha az olduğu saptandı.
Çalışmada ayrıca, tüketilen kahvenin kafeinli ya da kafeinsiz olmasının
fark etmediği belirlendi.
İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesinden Dr. Lee Smith, çalışmayla
ilgili yaptığı açıklamada, kahvede kafeinden başka yağ yakıcı biyoaktif
bileşenlerin olabileceğine işaret ederek, bu bileşenlerin obeziteyle mücadelede
kullanılabileceğini ifade etti.
Araştırmanın sonuçları "Nutrition" dergisinde yayımlandı.
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