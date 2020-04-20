Güney Kore: Genel bulaşma tehlikesi büyük oranda belediyelerin çabaları sayesinde azaldı
Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong eun-Kyeong, ülkedeki salgında vakaları tek hanelere indirmelerinde belediyelerin büyük bir rolünün olduğunu söyledi.
Fotoğraf: AA
Güney Kore, tek haneli yeni vaka sayısı bildirerek koronavirüse karşı mücadelede başarısını yeniden dünya gündemine taşıdı. Cuma günü itibariyle sekiz yeni vaka bildirilen ülkede yetkililer yine de ihtiyatlı konuşmayı ve muhtemel riskleri değerlendirmeyi tercih ediyor. Uluslararası basında "virüs avcısı" olarak da anılan, Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong eun-Kyeong mücadeleye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. “Virüsün uzun vadede veya birkaç yıl kaybolup tekrar ortaya çıkma ihtimali olduğuna inanıyoruz" diyen Jeong eun-Kyeong, virüsün kış mevsiminde yeniden ortaya çıkacağını ve "yeni bir dalgaya sebep olabileceğini" sözlerine ekledi.
Yeni tanısı konan hastalar arasında, Gyeonggi'dan iki, Busan'dan iki, Incheon'dan bir ve Daegu'dan bir vaka var. Başkent Seul'de ise Mart ayının başından beri ilk defa yeni vaka bildirilmedi.
KHKÖ Merkezi Başkanı eun-Kyeong “Seul'de hiç yeni tanılı vaka olmamasının, genel bulaşma tehlikesinin büyük oranda belediyelerin çabaları ve testleme çalışmaları sayesinde azaldığı anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu rakamların ne kadar süreceğini görmek için 2 haftadan fazla trendi izlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Başbakan Chung Sye-kyung ise "İlk koronavirüs hastasını gördüğümüzden bu yana üç ay geçti. Bir vakit 900'ü geçen yeni tanılanan hasta sayısı keskin bir sekilde düstü. 3 aylık deneyimimiz bize KOVID-19'a karşı savaşı kazanabileceğimiz güvenini verdi. Ancak bize aynı zamanda bu savaşın kolayca sonlanmayacağını da hatırlattı" dedi.
Kaynak: BirGün
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