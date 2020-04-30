Güney Kore'de hiç yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi

30 Nisan 2020 Perşembe, 12:17

Fotoğraf: Reuters

Güney Kore'deki koronavirüs salgınında şubat ayından bu yana ilk kez hiç iç bulaşma yaşanmadı. Yerel vakalar sıfırlanırken, 15 Nisan'da 29 milyon kişinin oy verdiği genel seçimlerde de önlemler sayesinde yayılma yaşanmadığı açıklandı. Güney Kore'de 75 gün sonra ilk kez yurt içinde koronavirüs vakası görülmezken, yurt dışından gelen 4 kişide koronavirüs tespit edildi.

Buna göre, toplam vaka sayısı dört kişi artarak 10 bin 765’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son bir günde bir kişinin ölmesiyle, ölü sayısı da 247’ye yükseldi.

29 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

Güney Kore’nin 75 gün sonra ülke içi bulaştırmayı sıfırlamış olması büyük bir başarı olarak görülüyor.

Yetkililer, bu ay ciddi sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle düzenlenen genel seçimlerde de hiç bulaşma yaşanmadığının tespit edildiğini duyurdu. Güney Kore Kamu Sağlığı Politikaları İdaresi’nin Başkanı Yoon Tae-ho, “15 Nisan’da 29 milyon kişi genel seçimlerde oy verdi. 14 günlük kuluçka sürecinde, seçimle bağlantılı tek bir vaka bile raporlanmadı” dedi.

Kaynak: Duvar