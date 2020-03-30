Güney Kore'de ölüm oranları neden bu kadar düşük?
Koronavirüs salgınında bilanço tüm şiddetiyle artmaya devam ederken testlerin, ölüm oranları ve yayılmaya etkisi bir kez daha herkes tarafından anlaşılıyor. İtalya ve Güney Kore arasındaki istatistikleri karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo bunun en belirgin örneği.
Güney Kore'de, test uygulama oranları oldukça yüksek. 8 Mart itibariyle, her 1 milyon kişiden 3.692'sine test uygulandı. Ölüm oranları ise oldukça düşük. Son sayımda toplam 66 vaka (%0.6) tespit edildi.
İtalya'da ise her 1 milyon kişiden yalnızca 826'sı test yaptırabilirken, hastalık teşhisi konan ve ölenlerin sayısı Güney Kore'den 10 kat daha yüksek.
Bu durumda testler, en azından enfeksiyonun yayılmasını önledikleri için hayati bir konumda. ‘Erken tedavi’nin ise ancak hastalığa karşı etkili bir ilaç olduğunda işe yaradığı bilinmekte.
Koronavirüsün bilinen bir tedavisi yok. Şimdilik emin olduğumuz tek şey ise toplumsal alışkanlıkların, hastalıkların yayılmasındaki muhtemel rolü.
YAŞ FAKTÖRÜ
İtalya ile ilgili fazlaca istatistik var. Örneğin, BM'nin 2015 raporuna göre, İtalyanların %28,6'sı 60 yaş ve üzerinde (%33 ile Japonya'dan sonra dünya ikincisi).
Güney Kore ise 60 yaş üzeri nüfusta %18.5 ile küresel indekste 53. sırada. Yani oldukça genç bir nüfusa sahip.
Bu eşitsizlik etkisini, ölümlerin analizlerinde de hızla göstermekte. Zira İtalya'da, 1000'den fazla ölümün %90'ı 70 yaş ve üstü olarak kaydedilmiştir.
Buna karşılık, Güney Kore'de salgın daha çok gençler arasında patlak verdi ve vakaların sadece %20'sinin 60 yaş ve üstü olduğu tespit edildi.
Etkilenen en büyük grup olan 20'li yaşlarındaki gençler ise tüm vakaların yaklaşık %30'unu oluşturmakta.
CİNSİYET FAKTÖRÜ
Dünya çapındaki koronavirüs vakalarında cinsiyet dağılımı yarı yarıyadır, ancak hayatta kalma konusunda durum epey farklı.
Örneğin Çin'de, erkeklerin genel ölüm oranı %4,7 iken kadınlarda bu rakam %2,8'dir. Okkalı bir fark. Bu, toplam vakaların %62'si kadın olan Güney Kore için iyi bir haber.
SİGARA İÇENLERİN DAĞILIMI
Sigara içmek, hayatta kalmak ile açıkça ilişkili bir başka faktör. Bu oran ise iki ülke için de neredeyse aynı; İtalyanların %24'ü, Güney Korelilerin ise %27'si sigara kullanıyor.
Ancak her iki ülkede de sigara içenler arasındaki cinsiyet farklılıkları oldukça ilginç ve belirleyici!
İtalya'da erkeklerin %28'i, kadınların %20'si; Kore'de ise erkeklerin yaklaşık %50'si ve kadınların da yalnızca %5'i sigara içiyor. Bu da ölüm oranlarındaki farklılığı anlamamıza yardımcı olacak bir başka faktör.
Ancak daha iyi anlamak için yaş ve cinsiyet istatistikleri içeren günlük vaka güncellemelerine ihtiyacımız var. Yaşlılık hekimleri, sosyal bilimciler ve yoğun bakım uzmanları konuyu birlikte ele almalı.
Yazan: Kent Sepkowitz, CNN
Çeviren: M. Birol Güger
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