Güney Kore’den açıklama: İyileşen hastaların bazılarında tekrar koronavirüs çıkıyor

17 Nisan 2020 Cuma, 12:29

Fotoğraf: Reuters

Koronavirüse karşı sıkı önlemler alan ülkelerin başında gelen Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre, iyileşen 7.829 Kovid-19 hastasından 163'ünün sonuçlarının pozitif çıktı.

KCDC tarafından yapılan açıklamada corona virüsünü yenmeyi başaran 7 bin 829 kişinin karantinadan çıktıktan sonra yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre 163 kişide pozitif sonuç çıktı.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYORLAR

Yapılan açıklamada bu hastalarda neden pozitif sonuç çıktığına dair araştırmaların devam ettiği belirtildi.

KCDC, “Pozitif gelen sonuçlar karantinadan çıktıktan sonra 24 saat ya da 35 gün içerisinde yapılan testlerin sonucunda geldi. Fakat ortalama olarak 13.5 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.

Güney Koreli yetkililer 137 vakanın yüzde 43.9’unun hafif semptomlar gösterdiğini de vurguladı.