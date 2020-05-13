Günler sonra dışarı çıkan Öykü Arin: En mutlu günüm

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:12

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.



'EN MUTLU GÜNÜM'



Günlerdir evde vakit geçiren Öykü Arin, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün çocuklara tanınan 4 saatlik izin süresini oturduğu sitenin bahçesinde anne ve babasıyla geçirdi. Bahçede koşan, anne ve babasıyla keyifli vakit geçiren Öykü Arin'i, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ziyaret etti. Aileye çiçek veren Başkan Uysal, Öykü Arin'e de Türk bayraklı rüzgar gülü hediye etti. Öykü Arin, rüzgar gülüyle site bahçesinde koşup, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisine tanınan dışarı çıkabilme süresinin tadını çıkardı. Annesi ve babasıyla oyunlar oynayan Öykü Arin, "Bugün benim en mutlu günüm" dedi.



Karantina sürecinde hastaneye gitmemeyi tercih ettiklerini dile getiren Eylem Şen Yazıcı, evlerine gelen hemşire yardımıyla tahlillerin hastaneye götürüldüğünü aktardı. Öykü Arin'in tedavi sürecinin doktorlarının öngördüğü gibi devam ettiğini aktaran Eylem Şen Yazıcı, "Her şey bizim için 5 yıl sonra bitecek. Bu süreçte ilik naklinin uyum sağlamaması durumu gibi, tekrar etme riskine karşı donör arayışı devam ediyor. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Çağrım herkese 'Tüm Öyküler için donör olun.' Öykü evde neşeli, oyunlar oynuyor eğleniyoruz. Bizim için sokağa çıkmak çok keyifli eğlenceli oldu" diye konuştu.



