Gürer: Çiftçinin borcu ertelendi faizi kaldı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgınının en çok etkilediği kesimlerin başında gelen tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çektiği soru önergesinde, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlerin desteklenmesinde kapsamın genişletilmesi için çalışma yapılmakta mıdır?

Bakanlığın çiftçiler için belli bir başvuru tarihi gerektiren her işlemin en az üç ay ötelenmesi için düzenleme sağlanmış mıdır?

Çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarını da ötelenmesi ve faizlerin silinmesi için düzenleme yapılacak mıdır?

İcralık çiftçiye, serbest çalışana ve icralık ziraat mühendisine borç yapılandırması getirilecek midir?

Üretimde bulunan çiftçiye ve serbest çalışan ziraat mühendisine düşük faizli kredi tahsis edilecek midir?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

ÇKS’DE BAŞVURU SÜRESİ UZATILABİLİR

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakmedirli, çiftçilerin ÇKS'ye başvurularının 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam ettiğini belirterek gerekli görüldüğü takdirde başvuru tarihinde uzatma yapılabileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Çiftçilerin Tarım ve Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları düşük faizli tarım kredilerinin, krediye konu ürünlerin/varlıkların 01.01.2020 - 31.12.2022 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, vadesi henüz gelmemiş olanlar ve vadesi bir yıl içinde dolacak olan kredilerin vadesinden itibaren bir yıl süreyle ertelenebileceğini belirtti.

Bakan Pakmedirli, “Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili olarak herhangi bir hukuki zorunluluk bulunmamasına karşın, BDDK’nm Bankalar nezdinde aldığı karar Kurumumuz tarafından da uygulanmış ve bu kapsamda 90 günlük idari takip süresi 180 güne çıkarılmıştır” açıklamasında bulundu

Pakdemirli, vadeleri Nisan ve Mayıs aylarında dolan veya dolacak olan tüm kredi alacaklarıyla ilgili olarak kooperatif ortaklarına 60 gün süreli faizsiz ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti.

Ziraat Bankası’nca belirlenen koşulları sağlayan müşterilerin kredi borçlarının müracaatları halinde cari uygulamaları doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Tarımsal üretim ve yatırımlara yönelik olarak 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında üreticilere kredi kullandırılmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise korona virüs salgınıyla mücadele edilen bu dönemde, çiftçilerin ve üreticilerin desteklenmesinin, ülkemizin salgının ekonomik etkilerinden en az zararla çıkmasını sağlayabileceğini belirtti.

Üreticilerin ve icralık durumda olan çiftçiler için sadece borçların bir süre ertelenmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Gürer, “Çiftçilerin borçlarına ait faizler mutlaka silinmeli, destekleme kapsamı da genişletilmelidir” dedi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER İÇİN ÇKS ŞARTI KALDIRILMALIDIR

Çiftçilerden tarım kredi kooperatiflerinden ve Ziraat Bankası’ndan düşük faizli kredi alabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) şartı arandığına da dikkat çeken Gürer, “Küçük aile tipi işletmeler ve çok sayıda irili ufaklı tarlası, bağı, bahçesi olan vatandaşlar farklı nedenlerle ÇKS üyesi olamamaktadır. Bu tür avantajlardan sadece ÇKS’li çiftçilerin değil, tarlasını eken biçen ancak ÇKS kaydı olmayan vatandaşların da faydalanmasına olanak tanınmalıdır” ifadelerini kullandı.