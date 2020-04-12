Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz, tehdit edildiğini söyledi

12 Nisan 2020 Pazar, 02:26

Habertürk TV'de sunup yönettiği Türkiye'nin Nabzı programında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile yaşadığı tartışma geniş yankı uyandıran Didem Arslan Yılmaz, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Eşiyle birlikte arabasına binmek isterken İSPARK görevlisinin saldırısına uğrayan Didem Arslan Yılmaz, görevliden şikâyetçi olmuştu.

Yandaş medya, Yılmaz'ın İSPARK görevlisini işten attırdığını öne sürmüştü. İddiaları yalanlayan Didem Arslan Yılmaz, bazı basın organlarında hedef gösterildiğini, kendisine iftiralar atıldığını ve tehdit edildiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından tehditler aldığına da vurgu yalan Yılmaz, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:











