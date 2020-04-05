Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, ünlü şarkıcının kendisine şiddet uyguladığını ima etti
Hadise'nin kardeşi Hülya Açıkgöz, geçen günlerde kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" diyerek destek verdi.
Şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açılmıştı. Hadise'nin ardından kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından silerek tepkisini gösterdi.
Yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme gelen Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dikkat çekti.
'NELER YAŞADIĞINI HİSSEDİYORUM'
Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek verdi. Paylaşım, Açıkgöz'ün kardeşi Hadise tarafından şiddete maruz bırakıldığı iması olarak değerlendirildi.
Hülya Açıkgöz'ün göndermeli paylaşımına kardeşleri Hadise ve Derya Açıkgöz'den ne yanıt geleceği ise merak konusu oldu.
Video Haberler
- Cezavinden dumanlar yükseldi, isyan sloganları atıldı
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı