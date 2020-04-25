Haftanin'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de üs bölgesine taciz ateşinde bir askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. (IKBY) bölgesindeki Haftanin'de bir asker hayatını kaybederken 3 asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz."
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