Hakemlerin koronavirüs isyanı: Biz insan değil miyiz?

25 Mart 2020 Çarşamba, 14:44

Fatih Terim’in yanı sıra Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sarı-kırmızılı ekibin yönetici, teknik adam ve futbolcu kadrosunun tamamına koronavirüs testi yapıldı. Ardından Galatasaray’ın son maçta karşılaştığı Beşiktaş Kulübü de tüm ekibini teste soktu. Ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), TFF’ye başvuruda bulunarak Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapan tüm gazetecilere koronavirüs testi yapılmasını talep etti. Ancak kendisi de doktor olan ve 69 yaşında olduğu için risk grubunda bulunan TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Hem Temsilciler Kurulu Başkanı hem de TFFHGD Genel Başkanı olan Arıcı’nın, söz konusu müsabakada görev yapan hakem ekibi, gözlemci ve temsilciler için bir girişimde bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.

Saha içerisinde görev yapan neredeyse tüm isimlere koronavirüs testi yapılırken kendisi de sağlıkçı olan Hakem Abdulkadir Bitigen ve ekibi, Eski MHK Başkanı olan Gözlemci Sabri Çelik ve müsabakanın dört temsilcisi, gerek saha içinde gerek tribünde gerekse soyunma odası koridorlarında Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’la aynı ortamda bulunmak durumunda kaldılar. Ancak birçok kişi ve kurum maçların ertelenmesi yönünde taleplerini belirtirken bu yönde hiçbir açıklama yapmayan, hem hakemlerin hem de temsilcilerin başında olduğu halde her iki kurumu da riske atan Dr. Abdurrahman Arıcı’nın, koronavirüs testi pozitif çıkan iki isimle aynı ortamda bulunan müsabaka görevlileri için test, karantina veya herhangi bir başka tedbir alınması için ne tür girişimler yapacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Hakem dünyası