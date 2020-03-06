Haksız rekabetin önlenmesi 1 yıl daha askıya alındı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemler 1 yıl daha askıya alındı.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınması uygulamasının, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla 7 Mart'tan itibaren 1 yıl süreyle uzatılması kararlaştırıldı.
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