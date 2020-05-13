Halk TV'nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Önkibar'ın "tehdit" iddialarına yanıt

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:50

Gazeteci Sabahattin Önkibar'ın YouTube hesabında yayındığı videoda kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği Halk TV'nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, Önkibar'ın tehdit iddiasını yalanlayan Mahiroğlu, "Kendisi yüce Türk adaletine hesap verecektir. " dedi.

Önkibar'ı maruz kaldığı iftiralar için aradığını söyleyen Cafer Mahiroğlu, "Bugüne dek mesleki olarak ya da yüz yüze tanumadığım bir şahsın iftiralarına maruz kaldığım için aradım. Beni PKK, FETÖ türü örgütlerle ilişkilendirmeye kalkan şahıs bugün bunlara yenilerini ekledi" dedi.

Mahiroğlu ifadelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Daha çocuk yaşta 12 Eylül zindanlarını tanımış biri olarak hukuk dışı her arayışı lanetlerim. Hukuk üstünlüğüne inancım tamdır.

Sandığa ve demokrasiye bağlılığım da esastır. Hakkımda iftira atan ve kendine 'gaeteci' diyen şahıs, alışkanlığını sürdürmenin yanı sıra telefonumu sosyal medyadanpaylaşarak suç işlemiştir.

Kendisi yüce Türk adaletine hesap verecektir. Mustafa Kemla Atatürk'ün izinden giden, ilkeler,nden ayrılmayan biri olarak bu alçaklığa sessiz kalamazdım."