Halk TV'ye verilen cezanın ardından mahkemeden yeni karar

15 Mayıs 2020 Cuma, 18:46

AKP'nin muhalif medyayı cezalandırma aracı olarak kullandığı RTÜK'ün Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına verdiği 5 kez yayın durdurma ve 29 bin lira idari para cezasının yürütmesi durduruldu.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine RTÜK'ün savunma almadan Halk TV'ye verdiği cezanın yürütmesini durdurdu.