Haluk Levent: Kasamızda 970 bin TL vardı...
Yardıma muhtaç kişilere yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen, Ahbap Derneği Başkanı ve Sanatçı Haluk Levent, konuk olduğu programda derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 'İstatiksel olarak bilgi vereyim, korona ilk çıktığında kasamızda 970 bin TL civarı vardı. Biz bunu 2 bin yüz aileye gıda paketi yapalım istedik. Sonra da sanatçılardan, futbolculardan oluşan bir kampanyayla 10 bin 500 aileye daha ulaştık' dedi.
Geçtiğimiz akşam Radyo D instagram hesabından Adem Metan Show’un konuğu Ahbap Derneği Başkanı, müzisyen Haluk Levent’ti. Yayında derneğin çalışmalarını anlatan Levent “Biz sokaktayız, avantajımız bu” dedi.
Korona günlerinde yardımlarına devam eden Ahbap’a yüzbinlerce başvuru olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Yüzbinlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Kiralarını ödeyelim, yiyecek malzemelerini alalım istiyoruz. İstatiksel olarak bilgi vereyim, korona ilk çıktığında kasamızda 970 bin TL civarı vardı.
Biz bunu 2 bin yüz aileye gıda paketi yapalım istedik. Sonra da sanatçılardan, futbolculardan oluşan bir kampanyayla 10 bin 500 aileye daha ulaştık. Şimdi ise Valilik, belediyelerle ortak çalışıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara gıda paketleri yollayacağız” dedi.
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