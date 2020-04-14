Haluk Levent, Sağlık Bakanlığı'na 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak devlet hastaneleri için 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden ve Ahbap'ın Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak devlet hastaneleri için 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'na giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
"Sağlık Bakanlığındayız. “Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?” düşüncesiyle buraya geldik.
Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık."
Sağlık Bakanlığındayız.— Haluk Levent (@haluklevent) April 14, 2020
“Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?” düşüncesiyle buraya geldik.
Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık.??@ahbapplatformu pic.twitter.com/kuJOMH3uD7
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