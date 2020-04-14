Haluk Levent, Sağlık Bakanlığı'na 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı

14 Nisan 2020 Salı, 14:54

Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret eden ve Ahbap'ın Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak devlet hastaneleri için 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Sağlık Bakanlığındayız. “Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?” düşüncesiyle buraya geldik.

Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek Ahbap Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık."