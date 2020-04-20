Haluk Levent: Sevgi pıtırcığı bir adama dönüştüm
Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Sen isyankar bir Anadolu rockçısısın" diyen takipçisine, "O eskidendi" cevabını verdi.
Fotoğraf: Ajans Arşivi
Kurucusu olduğu AHBAP ile yardıma muhtaç insanlar için çalışan müzisyen Haluk Levent, dün gece takipçileri ile Twitter’da sohbet etti.
Levent’in bir takipçisinin “Sen isyankar bir Anadolu rockçısısın abi. Bunu unutma” mesajına verdiği cevap dikkat çekici ve şöyleydi:
“O eskidendi. Şimdi ‘naif ve sevgi pıtırcığı’ bir adama dönüştüm gibi. Ve bu beni rahatsız ediyor. Anında ‘dağğlaaaaarrrrr’ diye bağırıp kendime geliyorum.”
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