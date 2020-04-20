Haluk Levent: Sevgi pıtırcığı bir adama dönüştüm

20 Nisan 2020 Pazartesi, 12:05

Fotoğraf: Ajans Arşivi

Kurucusu olduğu AHBAP ile yardıma muhtaç insanlar için çalışan müzisyen Haluk Levent, dün gece takipçileri ile Twitter’da sohbet etti.

Levent’in bir takipçisinin “Sen isyankar bir Anadolu rockçısısın abi. Bunu unutma” mesajına verdiği cevap dikkat çekici ve şöyleydi:

“O eskidendi. Şimdi ‘naif ve sevgi pıtırcığı’ bir adama dönüştüm gibi. Ve bu beni rahatsız ediyor. Anında ‘dağğlaaaaarrrrr’ diye bağırıp kendime geliyorum.”