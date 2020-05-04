Haluk Levent talk show'a başlıyor: 'Kral Çıplak'
Haluk Levent, Youtube'da 'Kral Çıplak' isimli program yapacak. Program 13 Mayıs'ta başlayacak.
Fotoğraf: İHA
Kurduğu Ahbap Derneği'yle zor durumda olan yurttaşlara yardım eden sanatçı Haluk Levent, canlı olarak yayınlanacak programı ‘Kral Çıplak’ ile sevenleri ile buluşuyor.
Yapımını Gergedan Yapım’ın üstlendiği talk show programı ‘Kral Çıplak’ın ilk programı, Haluk Levent'in 27 yıl önce ilk albümünü çıkardığı tarih olan 13 Mayıs’ta sevenleriyle buluşacak.
‘Kral Çıplak’ta canlı performanslar da gerçekleştirecek olan Levent, ayrıca Ahbap Derneği gönüllü elçileriyle ihtiyaç sahibi insanlara ulaşacak.
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