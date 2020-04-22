Haluk Levent'ten İzmir Körfezi'nde gemiden 23 Nisan konseri

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusu yaşanıyor. Sanatçı Haluk Leven, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin online etkinlikleri kapsamında bugün ses ve ışık sistemli gemiden bir konser verecek.

İZMİR / Cumhuriyet
22 Nisan 2020 Çarşamba, 11:04



Video Haberler