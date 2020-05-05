Hapşırmalar artık simülasyon üzerinden izlenebilecek

05 Mayıs 2020 Salı, 13:11

Covid-19 dahil olmak üzere patojenlerin yayılma yollarından biri olan hapşırma artık simülasyon üzerinden gözlemlenebiliyor. Simülasyonlar, bir kişi hapşırdığında ne olduğunu göstermek, geliştirilmekte ve dağıtılmakta olan farklı Kişisel Koruyucu Donanım’larının (KKD’) ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlamak ve tasarımlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.

Bir teknoloji firması, hapşırmaların akış fiziğine ilişkin bilgi sağlamak adına bir hapşırmanın bilgisayar simülasyonunu oluşturmak için SIMULIA PowerFLOW simülasyon uygulamalarını kullandı. SIMULIA aynı zamanda havacılık ve otomotiv sektöründe, sıvı ve hava akışının dinamik simülasyonlarını oluşturmak için yaygın olarak kullanılıyor.

'MUKUS PARÇACIKLARININ İZLEDİĞİ YOL'

Uzmanların anlattığına göre, SIMULIA kullanılarak oluşturulan bilimsel hapşırma simülasyonunda, ağızdan çıkan gazın hızına, damlacık boyutuna ve dağılımına ilişkin yayınlanmış verilerden faydalanılıyor. Uzmanlar, yapılan çalışmalar sonuncunda, gerçekçi bir hapşırma modeli oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu modelde, koruyucu siperlik takan bir kişinin üzerine doğru gerçekleşen hapşırma sırasında havaya saçılan farklı mukus parçacıklarının izlediği yol ve hava akımına kapılan küçük parçacıkların nasıl siperliğin arkasına geçerek siperliği takan kişinin yakınına geldiği gözlenebiliyor.

Etkili hesaplamalara dayanan simülasyonlar, siperliğin uzunluğunu, genişliğini ve bireyler arasındaki mesafeyi de dikkate alan tasarım olanaklarının hızlı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyor."