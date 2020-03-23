Harvey Weinstein de koronavirüse yakalandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 09:08

Hakkında açılan tecavüz ve taciz davaları sonucu 23 yıl hapse mahkum edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Yerel bir gazetenin verdiği habere göre COVID-19 testi pozitif çıkan Weinstein halen kaldığı New York eyalet hapishanesinde izole edilerek özel bir bölüme kondu.

Aynı cezaevinde bir mahkumda daha koronavirüs olduğu saptanırken Harvey Weinstein’in avukatı henüz kendilerine bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığını söyleyerek haberi doğrulamaya ya da yalanlamaya yanaşmadı.

