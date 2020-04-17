Hasta yoğun bakıma erken alınıyor, yatak sayısı yeterli, tek sıkıntı salgının kontrolü

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Türkiye’nin mücadelesiyle ilgili olumlu bir tablo çizen uzmanlar, “Yoğun bakım yatağı, solunum cihazı sayıları açısından da iyi durumdayız. Sağlık personelimiz iyi organize oluyor. Tek sıkıntımız salgının kontrolü” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKA ÜLKELER DE VAR

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tedavisinde dünyada 5-6 ilacın kullanıldığını, Türkiye’nin de bunları kullandığını anımsatarak bu ilaçları bizim gibi erken dönem kullanan başka ülkelerin de olduğunu belirtti.

Ceyhan, “Biz bütün hastalara tanı konar konmaz bu ilaçların bir kısmını veriyoruz. Örneğin sıtma ilacını başka ülkeler ağır vakalarda kullanırken biz tanı konur konmaz hastalara veriyoruz. Etkili olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bizim ölüm oranlarımız onlardan iyi. İkincisi ise bu ilacı geç veren ama ölüm oranları bizden daha iyi olan ülkeler de var. Örneğin İsrail, Hollanda, Danimarka, Portekiz, Avusturya gibi onların da ölüm oranı bizden daha düşük. Onun için bunun sadece buna bağlamak çok mümkün değil” diye konuştu.

İTALYA’NIN HATASI

Türkiye’deki koronavirüs hasta sayısının yoğun bakım yatak kapasitesini zorlayacak düzeyde olmadığını kaydeden Ceyhan, “Biz erken dönemde yoğun bakıma alıp destek tedavisi verip gerektiğinde erkenden solunum cihazına bağlıyoruz. Bunu da şuradan anlıyoruz. Örneğin İtalya, İspanya’nın da ilk başlarda ölüm oranları yüksek değildi, ne zaman ki yoğun bakım yatak kapasiteleri doldu, ondan sonra bu hastaları yoğun bakıma yatıramadılar, ölüm oranları yükselmeye başladı” dedi ve şunları kaydetti: “Türkiye sıtma, verem salgınları bunlarla mücadelede çok başarılı deneyimler yaşadı. Yoğun bakım yatağı, solunum cihazı sayıları açısından da iyi durumdayız, hastanecilik ve tedavi kısmında sıkıntımız yok. Sıkıntımız salgının kontrolu yani işin koruyucu hekimlik tarafındaydı. Son 3 gündür vaka sayısı 4 binli rakamlarda. 4 binli rakamlarda bir süre seyrederse vakaların azalma dönemine girebileceğimizi gösterir. Bir noktadan sonra belli kısıtlamaları sürdürerek normal günlük hayata gidebiliriz o zaman.”

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. LEVENT YAMANEL: 25-45 YAŞ ARASI ÇOK HASTA VAR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken Türkiye’de bu hızın kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, “Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az sayıda vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az sayıda bir kaybımız oluyor. Yoğun bakıma giren hasta sayısı, kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz” dedi. Prof. Dr. Yamanel, “İlaçların erken dönemde verilmesiyle asemptomatik olgulara bile ilaç temin edip verebiliyoruz. İkincisi de sağlık sistemimiz hastaneye yatan insanların süreçlerini çok iyi yönetiyor ve yoğun bakım sistemlerimiz de çok iyi bir şekilde işliyor. Bunun sonucunda da aslında kaybımız nispeten daha az olmuş oluyor’’ diye konuştu. Prof. Dr. Yamanel, 25-45 yaş arası da çok hasta gördüklerini söyleyerek “Genç yaştaki bir kişinin bu hastalığa karşı direnci önemli; erken dönemde ilaca başlamak çok etkili. Fakat hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatma oranlarımız genel olarak 65-85 yaş arasında” dedi.