Hastanede ayrımcılık yapılıyor

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hastanelerdeki üyelerinden gelen istekleri aktaran Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, işçilerin genel olarak çalışma süreleri ve nöbetlerin uzunluğundan, ek ödemelerdeki ayrımcılıktan, malzeme eksikliğinden yakındıklarını söyledi.

Özdemiroğlu, hastanelerdeki sendikalarına üye olan işçilerden gelen talepleri Cumhuriyet’e anlattı. Özdemiroğlu, işçilerin çoğunlukla “ayrımcılıktan” yakındıklarını belirterek hekimlere verilen ek ödemeden yararlanmak istediklerini söyledi. Malzeme eksikliği konusunda da sıkıntıların devam ettiğini belirten Özdemiroğlu, “Hastanelerdeki malzeme eksiklikleri bir an önce giderilmeli. Ayrıca arkadaşlarımız düzenli beslenmek, iyi istirahat edebilmek de istiyorlar” dedi. Doktor, hemşire, hastabakıcı, veri giriş elemanı, temizlik, güvenlik personeli, laborantların bu süreçte bir ekip olarak çalıştıklarına dikkat çeken Özdemiroğlu, “Ancak işçi kadrosunda çalışan arkadaşlarımız geri planda bırakılmaktan yakınıyor. Sağlıkta ayrım olmaz. Bir kişinin eksikliği demek işlerin aksaması demektir. Ayrımsız ve eşit çalışma düzeni istiyoruz” dedi.

Özdemiroğlu, dönüşümlü çalışma sisteminde acillerin kapsam dışında bırakıldıklarını, burada çalışan personelin kendi aralarında az sayıda kişi ile dönüşümlü çalıştıklarını söyledi. Tansiyonu olan personele izin verilmediği eleştirileri geldiğini kaydeden Özdemiroğlu, ayrıca işçi kadrosunda olanların 45-48 saat çalıştırıldıklarına da işaret etti. Özdemiroğlu, işçilerin de diğer personel gibi 36 saat çalışmak istediklerini bildirdi. Bu işçilerin büyük bir bölümünün yoğun bakımlarda, risk grubunda görev yaptıklarını, haftanın en az 4 günü Covid-19 servislerinde nöbet tuttuklarını anlattıklarını dile getiren Özdemiroğlu, “Arkadaşlarımız bazı haftalar 56 saate kadar yoğun bakımda çalıştıklarını söylüyorlar. Ancak ek ödemeden yararlanamıyorlar. Nöbet sürelerinin azaltılmasını istiyorlar. Günlük 2 adet maske verildiğini belirtiyor, daha fazla verilmesini istiyorlar. Ayrıca personel eksikliğine dikkat çekiyorlar. Bir an önce yeni işçi alınmasını da talep ediyorlar” dedi. Özdemiroğlu, ebeveynlerden ikisinin de sağlık çalışanı olduğu durumlarda birisine izin verilmesini de istedi.