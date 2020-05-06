Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi otogarda yakalandı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:21

Antalya Otogarı İlçeler Terminali'nde görevli polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları kişinin, Kovid-19 taşıdığı şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrol altında bekletilirken kaçan Y.C. olduğunu belirledi.

Polis ve özel güvenlik ekipleri, Y.C'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otogara gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, Y.C. ile bir süre görüştü. Çantasından çıkardığı ilaçları gösteren Y.C, ikna edilerek ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.