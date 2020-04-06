Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol, toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 13:49

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak giriş çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süreyle olarak durduruldu.

Kısıtlamaların ardından Hatay'ın Erzin ilçesinde de bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda, kenti Osmaniye'ye bağlayan ara yol, toprak dökülüp uyarı levhaları konularak ulaşıma kapatıldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırında oluşturulan uygulama noktalarında araç sürücülerini yolun kapalı olduğu noktasında uyardı.

Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uyulması istenirken, sağlık görevlilerince de araçlardakilerin ateşleri ölçüldü.