Hava kirliliği koronavirüs riskini artırıyor

19 Nisan 2020 Pazar, 17:23

Harvard Üniversitesi’ne bağlı Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, hava kirliliğiyle koronavirüs ölüm oranları arasında ciddi bir bağlantı olduğunu keşfetti. 3 Nisan’a kadar 3 bin farklı ABD ilçesinden alınan koronavirüs ölüm raporlarını değerlendiren ekibe göre havadaki ince partikül konsantrasyonlarının artmasıyla koronavirüs ölümlerindeki yüzde 15’lik artış arasında bir ilişki var.



Konu hakkında konuşan ekip üyesi Francesca Dominici, pandemi olmasa bile ince partikül maddelerin insan sağlığına zarar verdiğini gösteren ciddi miktarlarda bilimsel kanıt olduğunu söylüyor. Dominici, ayrıca koronavirüs kaynaklı hastaneye kaldırılma ve ölüm riskinin de hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla olduğunu ifade etti.

HAVA KİRLİLİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmada verilerin toplandığı ve ölüm oranlarının yüksek olduğu ilçeler paylaşılmadı. Bu noktada ABD’nin kuzey batısında yer alan sanayi bölgesi olan Allegheny County, 2015 yılında yapılan testler sonucu 2012 PM2.5 standardını karşılayamamıştı.

Dominici, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Pittsburgh ve Allegheny County’nin tarihsel olarak yüksek PM düzeylerine sahip olduğunu biliyoruz. Çalışmamız kirli havayı uzun süre soluyan insanların Kovid-19 kaynaklı ölümlere daha elverişli olduğunu gösteriyor.”

ÖLÜMLERİNIN YÜZDE 70’İNDEN FAZLASI HAVA KİRLİLİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE

Tıbbi kaynaklara sahip olmanın önemli olduğunu vurgulayan Dominici, bölgedeki kötü hava kalitesinin etkilerinin ilçenin güçlü sağlık endüstrisi sayesinde belirli bir ölçüde azaltılabileceğini söylüyor. Bununla birlikte yapılan çalışma, hastanelerdeki yatak sayısının da koronavirüs ölümlerini azaltmakta önemli bir faktör olduğunun altı çiziliyor.

QuoteWizard tarafından yapılan bir başka veri incelemesi, sağlık ve çevresel faktörler ile Kovid-19 salgını arasında benzer ilişkiler buldu. Yapılan çalışmada koronavirüs vakalarının yüzde 70’inden fazlasının ve tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 80’inin, hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı 20 eyaletten geldiği hesaplandı. ABD genelinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanlar, koronavirüsk karşı daha riskli durumda.

Elde edilen veriler ışığında Francesca Dominici, insan sağlığını korumak için FM2.5 standardının sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor. Yapılan tüm araştırmalara ve Kovid-19’la olan bağlantısına rağmen Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada PM2.5 standardının sıkılaştırılmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: webtekno.com