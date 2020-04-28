Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava tahmin raporunda ülkenin batısının güneşli, doğusunun ise yağmurlu olacağını açıkladı.
Hava durumu 28 Nisan Salı günü tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun iç, güney batı kesimlerinde havanın gün içerisinde parçalı bulutlu seyretmesi beklenirken yurdun doğu kesimlerinde ise yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana ve Mersin’in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
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