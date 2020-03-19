Hava yolu şirketlerinde eşi benzeri görülmemiş kriz

19 Mart 2020 Perşembe, 13:37

Qantas Hava Yolları'nın 30 bin çalışanının çoğunu izne çıkarması ve Lufthansa'nın koronavirüs salgınının uzun sürmesi halinde, hava yolları sektörünün devlet yardımı olmadan koronavirüs krizini atlatamayacağını açıklamasıyla, hava yolları sektöründe yaşanan kriz derinleşti.

Reuters'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, hükümetlere hava yük taşımacılığı operasyonlarının aksatılmaması çağrısında bulunup, solunum cihazları ve maskeleri gibi koronavirüsün yayılmasını azaltacak kritik önemdeki sağlık ekipmanları ve ilaçlarının mevcudiyetini sağlamanın gerekli olduğunu açıkladı.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr ise yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün salgını bütün küresel ekonomiyi ve şirketimizi eşi benzeri görülmemiş bir olağanüstü duruma soktu. Mevcut durumda, kimse olabilecekleri öngöremiyor" dedi. Lufthansa 763 uçağının 700'ünün uçuşunu durdurduğunu ve yönetim kurulunun yüzde 20'lik bir ücret kesintisine uğrayacağını açıkladı.

Delta Air Lines dün yaptığı açıklamada, 600'den fazla jetinin uçuşunu durduracağını, şirket ödemelerinin yarı yarıya kadar azaltılacağını ve talep tekrar artana kadar seferlerin yüzde 70'den fazlasını azaltacağını açıklamıştı.

American Airlines Group ise çalışanlarına gönderdiği notta, daha önce hissedarlarını çok sayıdaki temettü ile ödüllendirdiği ve iyi zamanlarda hisse geri alımları yaptığını ve şu anda krizi idare etmek için yeterli nakdinin kalmadığı eleştirilerini reddetti.

BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Avustralya'daki Qantas Hava Yolları ise tüm uluslararası uçuşlarını durduracağını ve 30 bin çalışanının üçte ikisini ücretli ya da ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Düşük fiyatla hizmet sunan easyJet PLC hava yolu şirketi ise, önümüzdeki 18 ayda pilot işten çıkar riskini asgariye indirmek için maaş ödemelerinin dondurulması ve tüm personelin üç aylık ücretsiz izne çıkmaları gibi koşulları içeren bir anlaşmayı İngiltere'deki pilot sendikasıyla imzaladı.

Kamu şirketi Emirates de pilotlarına ve personeline ücretsiz izne çıkmaları konusunda çağrıda bulunurken, rakip firma Qatar Airways ise 200 çalışanını işten çıkardı.